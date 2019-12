Eerste veroordeling in ons land wegens genocide: Rwandees Fabien Neretsé krijgt 25 jaar cel

Genocide is het allerergste internationale misdrijf en weegt zwaarder dan oorlogsmisdaden. Het betekent doden met de intentie een hele bevolkingsgroep of een deel daarvan uit te roeien. In deze zaak gaat het dus over de Tutsi’s in Rwanda. In 1994 zijn naar schatting 1 miljoen Tutsi’s en gematigde Hutu’s afgeslacht in amper 100 dagen tijd.

Volgens de volksjury gaf Fabien Neretsé niet alleen het bevel om meer dan 13 mensen om te brengen, maar had hij ook duidelijk de intentie om mee te helpen aan de uitroeiing van de Tutsi’s in Rwanda.

Opmerkelijk is dat een jury hierover moet oordelen: 12 mensen die geen enkele band met Rwanda hebben, een land dat duizenden kilometer hiervandaan ligt, en die weinig weten van wat daar 25 jaar geleden is gebeurd. Zelfs academici en doorgewinterde Afrika-journalisten verschillen van mening over de ware toedracht van de volkenmoord.