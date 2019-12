Afzettingsprocedure Trump: Huis van Afgevaardigden stemt woensdag

Pelosi noemde impeachment "een van de belangrijkste bevoegdheden die ons bij grondwet zijn verleend" en riep alle Democratische parlementsleden op om de historische stemming bij te wonen. "Op dit plechtige moment in de geschiedenis van het land moeten we onze eed nakomen om de grondwet te ondersteunen en te beschermen tegen alle binnenlandse en buitenlandse vijanden", zei ze.

De Juridische Commissie van het Huis keurde afgelopen vrijdag beide impeachmentartikels tegen de president goed. De artikels beschuldigen Trump van machtsmisbruik en het hinderen van het goede verloop van de procedures in het Congres.

De impeachmentprocedure tegen Trump startte in september nadat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar gewezen Democratische vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter. Een melding van een klokkenluider vormde de aanleiding voor die eerste stap in de impeachmentprocedure. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen.

Naar verwachting zal er gemakkelijk een meerderheid gevonden worden - de Democraten hebben 235 van de 435 zetels in handen - om de afzettingsprocedure voort te zetten. Trump zou dan de derde president in de Amerikaanse geschiedenis zijn, die in staat van beschuldiging wordt gesteld in het Amerikaanse Congres. Dat proces zou in de Senaat plaatsvinden. Na het Huis moet de Senaat een proces starten rond de impeachment. Aangezien de Republikeinen de Senaat domineren, zal het impeachmentproces waarschijnlijk daar aflopen. Voor een afzetting van Trump is in de Senaat een tweederdemeerderheid nodig, en die vinden wordt voor de Democraten enorm moeilijk.