Groen licht voor afzettingsprocedure tegen president Trump na historische stemming in Huis van Afgevaardigden

In de loop van de nacht (onze tijd) is er gestemd over twee klachten die een afzetting zouden rechtvaardigen. De eerste klacht gaat over machtsmisbruik, en slaat op het al dan niet chanteren van de regering van Oekraïne om dat land te dwingen een gerechtelijk onderzoek te starten naar Hunter Biden, de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. De andere klacht slaat op tegenwerking van het onderzoek naar die eerste klacht.

De Democraten hebben een meerderheid in het Huis, dus het was vooraf al zo goed als zeker dat beide artikels zouden passeren. Het eerste artikel werd goedgekeurd met 230 stemmen voor, 197 tegen en één onthouding. Het tweede kreeg de goedkeuring van 229 parlementsleden, tegenover 198 tegenstemmen en opnieuw één onthouding. Zo goed als alle Democraten stemden voor, alle Republikeinen stemden tegen.

Donald Trump is nu formeel "impeached", wat erop neerkomt dat hij in staat van beschuldiging is gesteld. De procedure gaat voort in de Senaat. Concreet zal daar een proces gehouden worden, mogelijk volgende maand al, waarna de senatoren beslissen of Trump wordt afgezet.

Amerika-correspondent Björn Soenens, die op dit moment in België is, vat in "De afspraak" samen waarover het precies gaat en waarom het proces bij voorbaat een verloren zaak is. (Lees verder onder de video.)