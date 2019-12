Amerikaanse president Donald Trump schrijft boze brief naar Democraten: "Democratie is jullie vijand!"

Als het Huis voor stemt, zal Trump de derde president zijn in de Amerikaanse geschiedenis, die "impeached" wordt. Enkel Andrew Johnson in 1868 en Bill Clinton in 1998-1999 was hetzelfde lot beschoren. Na de "impeachment" zal er nog een proces volgen in de Senaat, waar beslist wordt of Trump effectief uit zijn ambt kan worden ontzet. De kans dat dit gebeurt, is klein. Waarschijnlijk zal de Republikeinse achterban van Trump, die de meerderheid heeft in de Senaat, dit niet laten gebeuren.