Antwerpse choreograaf Cherkaoui krijgt hoogste Franse culturele onderscheiding

De nieuwe Franse ambassadrice in ons land, Hélène Farnaud-Defromont, loofde Cherkaoui voor zijn creatieve parcours en "wil hem vooral aanmoedigen om verder te werken. Hij is nog relatief jong". Cherkaoui is geboren in 1976.

Nog een choreografe, Anne Teresa de Keersmaeker, ging hem voor in de Ordre des Arts et des Lettres. Maar ook andere Belgen hebben al een Franse culturele onderscheding gekregen. Alain Platel, Brel of Stromae zijn commandeur, ook Arno is gelauwerd. De orde is in de jaren vijftig in Frankrijk in het leven geroepen. Naast veel Fransen hebben ook wereldsterren als Bowie ooit het erteken gekregen.