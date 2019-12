Armere kinderen vaker aan de antidepressiva en in de psychiatrie: gezondheidsongelijkheid start vroeg

Ruim 1 op de 200 kinderen in rijkere gezinnen (dus zónder verhoogde tegemoetkoming) neemt in de loop van een jaar medicijnen tegen depressie en psychose. In armere gezinnen (dus mét verhoogde tegemoetkoming) zijn dat er bijna 1 op de 100, of zowat de helft méér . En 1 op de 400 kinderen in rijkere gezinnen wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. In armere gezinnen zijn dat er bijna 1 op de 200, of zowat dubbel zovéél.