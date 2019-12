Na alle kritiek: Wouter Beke (CD&V) schroeft alle besparingen op preventieve mentale gezondheidszorg terug

"Die middelen die ik van de collega's heb gekregen zullen wij in 2020 gebruiken om die besparingen ongedaan te maken en samen te kijken hoe we in de toekomst verder op dat preventiebeleid kunnen inzetten", aldus Beke.

Vorige vrijdag keurde de Vlaamse regering cijfers goed omtrent preventieve gezondheidszorg. Daaruit moest blijken dat organisaties als Sensoa, de Zelfmoordlijn, het Vlaams Instituut Gezond Leven, het VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde vanaf 1 januari minder subsidies en dus minder werkings­middelen kregen.

Beke zegt niet met zoveel woorden dat hij op zijn beslissing terugkomt. "We zijn tegen het eind van het jaar en dan worden de rekeningen gemaakt. Dan wordt gekeken of alles wat uitgegeven zou worden ook uitgegeven is. Als dat niet zo is, wordt gekeken of er een overschot is en hoe dan kan worden ingezet. Vrijdag heb ik aan de collega's gevraagd om een stuk van die middelen, namelijk 1,3 miljoen euro, te kunnen inzetten voor preventie."

In de opbouw naar 2024 heeft de minister het over bijkomende middelen om te investeren.

