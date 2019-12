Proximus over cv van topman: "Alle diploma's gecontroleerd, gegevens waren steeds correct"

N-VA-Kamerlid Michael Freilich stelde er gisteren in de bevoegde Kamercommissie een vraag over aan Boutin. Die moest toegeven dat hij inderdaad geen executive MBA heeft behaald. "Het is echt iets grappigs. Enfin, niet grappig, maar eerder iets futiels in het licht van de andere onderwerpen die we hier besproken hebben. Ik heb een cursus voor kaderleden gevolgd aan INSEAD, geen executive MBA. Op het einde van die opleiding werd geen diploma gegeven."

"Het is al minstens twee jaar dat er op allerlei websites wordt aangegeven dat die man wel een executive MBA heeft behaald. Nu weten we dat dat onjuist is", aldus N-VA-Kamerlid Freilich. "Ik wil graag weten wie hier een fout gemaakt heeft. Gaat het om een communicatiefout van het bedrijf? Of is het een fout van de man zelf? Als het dat laatste is, zitten we met een groot probleem." Mocht namelijk blijken dat Guillaume Boutin inderdaad zijn cv bewust heeft opgeblonken met een diploma dat hij niet heeft, dan kan hij nog moeilijk blijven functioneren als CEO van Proximus, vindt Freilich