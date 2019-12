"De eerste sneeuw" van Jan De Wilde verschijnt voor het eerst op vinyl

"De eerste sneeuw" is een regelrechte klassieker geworden in 30 jaar tijd, het is een nummer dat het ook altijd goed doet in ranglijsten zoals de "Belpop 100 op Radio 1. Afgelopen editie eindigde het nummer op plaats 15, het heeft een plaats veroverd in het hart van de liefhebber van het "Vlaamse luisterlied".

Oorspronkelijk is het nummer van Lieven Tavernier, De Wilde zette het naar zijn hand, op de plaat "Hè hè", met behulp van Henny Vrienten van Doe Maar. als producer. "Lieven Tavernier vreesde dat het nummer zou verdwijnen en vroeg me om het op een plaat te zetten. Ik zag dat niet zitten. Mijn vrouw heeft me dan gevraagd om een inspanning te doen, maar ik bleef twijfelen. Lieven zei toen dat hij het aan Raymond zou geven, ik heb dan toch maar een effort gedaan", lacht De Wilde.

"Mijn platenfirma van toen wou een radiofonische plaat, daarom staan er heel wat arrangementen en geluidjes op alle nummers. Maar het is wel een succes geworden, ja", zegt Jan De Wilde. Van de plaat "Hè hè" zijn ook twee andere nummers van Lieven Tavernier bekend geworden: "De fanfare van honger en dorst" en "De verdwenen karavaan".