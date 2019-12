Defensie nuanceert: “Modernisering pantservoertuigen kostte tot nu maar 1,7 miljoen euro en geen 31 miljoen”

Defensie geeft toe dat er problemen zijn met de update van de pantservoertuigen, maar tot nu toe zou enkel de bepantsering gebeurd zijn, de grote modernisering nog niet.

“De upgrade van de bepantsering is beslist in 2013 maar de strategische visie van 2016 voorzag eigenlijk verdere aanpassingen aan het voertuig om het in dienst te kunnen houden tot 2035", zegt kolonel Philippe De Varé van het leger. "Die upgrade kost ongeveer 24 miljoen. Daarvan zijn alle contracten getekend maar er is momenteel nog niets in uitvoering en er is ook nog geen eurocent van uitgegeven.”

Eerder vandaag werd de kwestie besproken in de Kamercommissie defensie. Oppositiepartij Groen eist een verklaring van voormalig defensieminister Steven Vandeput (N-VA).

