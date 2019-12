Gedaan met kamperen aan de schoolpoort? 4 op de 10 lagere scholen kiezen voor digitaal aanmelden

In Antwerpen, Gent en Leuven werkten de secundaire scholen al eerder met digitale aanmeldsystemen. In de regio Mechelen hebben de secundaire scholen nu ook beslist om voor het eerst met zo’n systeem te werken.

Directeur Jeroen Van der Auwera van Campus Pitzemburg van het Busleyden Atheneum in Mechelen legt uit waarom. “Het is gewoon een pragmatische keuze. We zijn er nu al drie jaar over aan het discussiëren (...) Op een bepaald moment moet je dan als school zelf de knoop doorhakken.”

Dat ouders aan scholen moeten kamperen, vindt Van der Auwera niet meer van deze tijd. “Dat is meer antireclame dan reclame. Alleen al om die toestanden te vermijden hebben we beslist om over te stappen naar een elektronisch systeem.”

Bekijk hier een gesprek met directeur Jeroen Van der Auwera en lees eronder verder: