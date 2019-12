Dochter van in China opgesloten dissident Ilham Tohti neemt Europese Sacharovprijs voor de mensenrechten in ontvangst

China pakt de Oeigoeren vooral de laatste jaren erg hard aan. Zo zijn er een miljoen Oeigoeren en ook leden van andere islamitische bevolkingsgroepen in Xinjiang (vroeger Chinees Turkestan), zoals Kirgiezen en Kazachen, opgesloten in kampen. Volgens China worden ze daar "heropgevoed", volgens critici "geïndoctrineerd" en gedwongen om "patriottische liederen te zingen", geschriften van de Chinese leider Xi Jingping te "bestuderen" en trouw aan China te zweren. Mensen kunnen daar jaren in vastzitten.

Ook wie niet in kampen zit, krijgt te maken met de harde hand van China. Het Chinese leger is massaal ontplooid in Xinjiang en de inwoners -tenminste die niet van Chinese afkomst zijn- worden erg streng gecontroleerd. Ook wordt cultureel erfgoed verwoest en worden moskeeën en historische gebouwen zoals het oude centrum van de stad Kashgar daarbij niet gespaard. Na wederopbouw zien die eruit als steden elders in China. (Lees verder onder de foto).