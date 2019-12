Meerjarenplan in Aalst eindelijk goedgekeurd, maar CD&V spat uit elkaar

In Aalst is het meerjarenplan, de begroting voor de komende vijf jaar, nu toch goedgekeurd. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot want meederheidspartij CD&V kon zich niet in de besparingsplannen vinden. Er kwam protest tegen onder leiding van schepen Ilse Uyttersprot (CD&V). Zij wilde niet dat er voor jeugd en cultuur minder geld zou zijn. Ze kreeg de steun van haar partij maar de andere meerderheidspartijen (N-VA en Open VLD) konden daar weinig begrip voor opbrengen. Niet alleen het feit dat ze bleef dwarsliggen tegen wat op tafel lag, speelde een rol. De andere partijen vonden Uyttersprot ook onbetrouwbaar omdat ze informatie naar de pers zou gelekt hebben. Er werd beslist om Uyttersprots bevoegdheden tijdelijk af te nemen.

CD&V Aalst spat uit elkaar

Gisteravond hield CD&V voet bij stuk en stemde tegen de meerjarenplannen van de bestuursploeg in Aalst. De partij volgt daarmee de lijn die Uyttersprot mee uitzet. Niet iedereen in de fractie kon zich daar echter in vinden. Integendeel, schepen Katrien Beulens en raadslid Silke Van Vaerenbergh stapten uit onvrede beiden uit CD&V. Zij zetelen nu als onafhankelijken. CD&V is daardoor twee van de zes zetels in de gemeenteraad kwijt. Als CD&V nu beslist de meerderheid niet meer te steunen, heeft de bestuursploeg in Aalst amper zitjes over en wordt die zo goed als onbestuurbaar.

Het lot van Uyttersprot

Een deel van de politieke malaise in Aalst lijkt te draaien rond de figuur van Ilse Uyttersprot. De relaties tussen haar en de andere meerderheidspartijen zijn op zijn zachtst gezegd grondig verzuurd. N-VA en Open VLD sturen erop aan dat CD&V een ander kopstuk naar voren schuift om de gemoederen te bedaren. Of het zover komt, is nog onduidelijk. Uyttersprot verloor haar bevoegdheden als schepen eerder al tijdelijk. Vandaag zou beslist moeten worden of ze die terug mag krijgen. Dat lijkt nu erg onwaarschijnlijk.