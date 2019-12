Satelliet Cheops gelanceerd: Luikse universiteit onderzoekt mee planeten buiten ons zonnestelsel

Met een dag vertraging is in Zuid-Amerika de Europese satelliet Cheops gelanceerd. De satelliet werd met een Russische raket de ruimte in geschoten vanop de basis in Kourou, Frans Guyana. Bedoeling is om planeten buiten ons zonnestelsel te bestuderen. Ook de universiteit van Luik werkt mee aan dit project. Gisteren kon de lancering niet doorgaan vanwege een technisch probleem.