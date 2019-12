Gaia klaagt dierenleed aan in West-Vlaamse kalkoenkwekerijen

Dierenrechtenorganisatie Gaia heeft undercoverbeelden gemaakt in drie kalkoenkwekerijen in West-Vlaanderen. Volgens Michel Vandenbosch hebben de onderzoekers van Gaia heel wat dierenleed gezien. "Duizenden dieren zitten dicht op elkaar: stervende, gewonde, kreupele en dode dieren. Het is gewoon weerzinwekkend."