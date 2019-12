Geen vuurwerk rond dierenasiel Mechelen: "Toch liever verbod in hele stad"

In Mechelen mag je vuurwerk afsteken tussen 23u30 op oudejaarsavond en 1 uur 's nachts. Vorige keer werden er ook heel wat pijlen afgevuurd op de parking van de dierenbescherming aan de Slachthuislaan. De dieren daar raakten helemaal over hun toeren, ook heel wat mensen reageerden verontwaardigd. Daarom komt er dit jaar een perimeter, een zone rond het asiel waar vuurwerk afschieten verboden is.

Huisdieren

"De volgende dag reageerden de honden heel angstig of agressief", zegt Wendy Kerselaers van de dierenbescherming in Mechelen. "Eén hond ging zo wild tekeer, dat hij zichzelf had verwond. Niet alleen de honden hebben afgezien, er waren ook verschillende zieke katten na het vuurwerk. We zijn heel blij met de maatregel van de stad, maar het liefst hadden we een vuurwerkverbod voor heel de stad gehad. Ook veel huisdieren worden erdoor opgeschrikt." Het vuurwerkverbod op nieuwjaarsnacht is van kracht aan de Slachthuislaan, de Galgenstraat en het Jaagpad in Mechelen.