Gelijkheid voor vrouwen en mannen? De kloof is in ons land nog net zo groot als tien jaar geleden

Volgens Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, moet wat inkomensongelijkheid betreft wel opgemerkt worden dat het WEF die score baseert op een bevraging, en niet op harde cijfers.

"Er is in België zeker een loonkloof, maar die is veel kleiner dan in andere landen. Daardoor scoort België bijvoorbeeld beter in de ranglijst van het European Institute for Gender Equality", zegt Stevens.

Toch ziet ook zij nog ruimte voor verbetering, in het bijzonder op het gebied van politieke vertegenwoordiging. "Zelfs met de ingevoerde vrouwenquota blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in de top, met name bij de federale overheid. Op dat punt doen we het nog steeds slechter dan andere Europese landen."