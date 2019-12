Grappig bedoeld filmpje van slager met kalkoen over het hoofd wordt niet gesmaakt: "Geschrokken van reacties"

Slager Erwin Mertens is bijzonder geschrokken van het filmpje dat Radio 2 Vlaams-Brabant van z'n Facebook account gedeeld had: "Uiteraard wist ik dat er reacties op zouden komen, maar het was gewoon als grap bedoeld. De kalkoen is trouwens niet eetbaar, het is een oude kalkoen die ik gekregen heb van de leverancier en als versierstuk in de vitrine terecht komt. Dat zijn kalkoenen die naar het slachthuis gaan omdat ze te oud zijn"."

Oude grap

De grap is niet nieuw, Mr. Bean deed het tientallen jaren geleden al, en ook in Friends loopt het personage Joey Tribiani met een kalkoen over z'n hoofd : "Dat hadden we dus beter niet gedaan, maar het blijft een grap ook al zijn er reacties van "niet hygiënisch...". Al wijst de slager er ons op dat zijn medewerker, die met de kalkoen op z'n hoofd rondloopt, een kapje draagt en een plastieken zak over z'n hoofd getrokken heeft."

Enkele verzuurde reacties

"Ik heb heel veel toffe reacties op het filmpje gehad. Spijtig dat er enkele verzuurde reacties tussen zitten, meestal van een harde kern van mensen die geen vlees eten", zegt Mertens. "Het zijn drukke tijden, we zijn dag en nacht bezig en dan komt er zo'n kalkoen binnen, dan mag de stress er toch wel afgelachen worden? Nogmaals, het was louter en alleen als een grap bedoeld."

Het filmpje is ondertussen verwijderd van onze Facebookpagina en van de Facebookpagina van de slager.