Grijpt Guy Verhofstadt opnieuw naast Europese topfunctie?

Maar intussen is het niet meer zeker of het voorzitterschap wel naar Verhofstadt zou gaan. Eind november kwam er tegenwind vanuit de Europese Volkspartij, waar te horen was dat Verhofstadt te voluntaristisch en niet neutraal is.

Gisteren zei de fractieleidster van de Europese sociaaldemocraten Iratxe Garcia op een persconferentie dat niemand beter dan David Sassoli, de huidige voorzitter van het Europees Parlement, de conferentie zou moeten leiden. Bij de liberale fractie is te horen dat er nog niets is beslist.