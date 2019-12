Hitterecord in Australië: nationaal gemiddelde stijgt naar 40,9 graden

Het gaat om een temperatuurgemiddelde, wat betekent dat er op verscheidene plaatsen hogere uitschieters waren. De weerkundige dienst waarschuwt zelfs voor nieuwe pieken later deze week. In grote delen van de staat New South Wales zal het kwik moeiteloos boven de 45° C blijven uitstijgen. Mogelijk koelt het daarna licht af.

De hoogste temperatuur die ooit in Australië werd opgetekend, is 50,7° C. Dat deed zich voor in januari 1960 in Oodnatta, een plek in de woestijn in het verre zuiden van het land.

De hitte en de felle wind zijn ook de grote boosdoeners in de strijd tegen de bosbranden zowat overal in Australië. Alleen al in de staat New South Wales liggen meer dan 100 brandhaarden. Steeds vaker melden zich mensen met ademhalingsproblemen in ziekenhuizen.