Incident op Antwerpse gemeenteraad: "Je zit niet in Marokko, dus doe dat vingertje weg"

Hicham El Mzairh (SP.A) beschuldigde Filip Dewinter (Vlaams Belang) ervan dat hij polariserende taal had gebruikt maandagavond, toen hij het had over "de verkeerde soort nieuwe Antwerpenaars".

"Voor mij is dit een speciale periode", zei El Mzairh. "Woensdag is het 21 jaar geleden dat ik hier in Antwerpen ben aangekomen vanuit Marokko. Ik ben nu fractieleider van SP.A en uw grootste nachtmerrie. Als het aan u had gelegen, was ik hier niet geweest."