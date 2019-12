Inlichtingendiensten maakten nog nooit zoveel gebruik van telefoontaps, observaties en geheime huiszoekingen

In 2018 werd in totaal 2.445 keer een bijzondere inlichtingenmethode gebruikt door de de Belgische inlichtingendiensten. Het gaat bijvoorbeeld om het afluisteren van telefoongesprekken, het inkijken van mails, het openen van brieven, het plaatsen van camera's of het doorzoeken van huizen. In 2017 waren dat er 1923, in 2013 1387.