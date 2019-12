Het is erger dan schijnheilig als de Vlaamse regering "peulschil" van 150.000 euro schenkt aan De Warmste Week

Meer en vaak anders dan de met bazuingeschal verkondigde ambities laat een begroting zien welke sociaaleconomische koers een regering wenst te varen. Alle overschrijdingen van het begrotingsevenwicht ten spijt, kan een regering immers in meer maar ook mindere mate de middelen uitgeven die ze heeft of meent te zullen hebben. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Dit doen we nog, dat niet meer. Deze groepen en initiatieven pakken we centen af, die laten we gerust of stoppen we centen toe.