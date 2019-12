Kerstbedelaars in Brussel: geen georganiseerde business maar families met complexe problematiek

Geurts denkt niet dat het om een georganiseerde business gaat. "We zien dat het voornamelijk over individuele families gaat die uiteraard andere families in het land van herkomst kennen." Vaak informeert de ene familie de andere, waarop die ook naar hier afzakt. Bovendien steken sommige families zich ook in de schulden om hun reis te betalen, wat vaak tot een nieuwe problematiek leidt.

"Meestal is het een individuele keuze om naar hier te komen. Het is zeker zo dat er bendes bestaan die mensen naar hier proberen te smokkelen, maar dan gaat het meer over jongeren die alleen bedelen of gehandicapten die bedelen."

