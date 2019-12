Verschillende regeringen bereiken akkoord over klimaatplan: Europese doelstelling tegen 2030 gerespecteerd 

Demir kwam ook terug op de strengere doelstellingen die Europa in de "Green Deal" voorstelt. "Nu al onhaalbare doelstellingen hier bovenop gooien, dat is niet wat wij willen", zegt de minister. "Wie gaat dat betalen? Vlaanderen is dichtbevolkt en we hebben veel industrie. Die gaan we niet dichtdoen. Zolang ik daar geen antwoord op krijg, blijft de doelstelling 35 procent. Europa mag blijven dromen, ik blijf in de realiteit."

