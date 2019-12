Is er nog een toekomst voor onafhankelijke media?

De meer interessante vraag is of we voldoende diversiteit en pluralisme in het journalistieke landschap kunnen hebben zonder subsidies. En op dit vlak stellen we vast dat mediaconcentratieonderzoek aangeeft dat dat zeer moeilijk is in kleine mediamarkten en eigenlijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar het werk van Professor Victor Pickard (University of Pennsylvania) en zijn laatste boek Democracy without Journalism, ook in grotere markten zoals de Verenigde Staten. Regionale media, nicheproducten of kranten en magazines die vertrekken vanuit een bepaalde al dan niet ideologische insteek sneuvelen bij de vleet.