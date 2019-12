Opnieuw voortvluchtige crimineel opgepakt, maakt "Most Wanted"-lijst in zulke zaken echt het verschil?

Maar hoe bepaalt de politie dan wie op de lijst komt? "Het hangt van verschillende factoren af. We overleggen uiteraard met het parket en andere betrokken partijen. Vaak kiezen we voor dossiers waarin we vermoeden dat de gezochte persoon in het buitenland zit. Dankzij de publicatie op de lijst is trouwens niet alleen het grote publiek opmerkzamer. De arrestatie van De Cooman bewijst dat het ook buitenlandse collega's alerter maakt. Ook dossiers met heel zware feiten komen sneller in aanmerking", legt Van Loock uit. "Maar soms zetten we ook iemand bewust niet op die lijst, omdat we vrezen dat het een averechts effect zal hebben, en die persoon zich nog beter zal verstoppen"

Vorig jaar slaagde het FAST-team erin om meer dan 350 gezochte mensen te arresteren. Die stonden zeker niet allemaal op de lijst. Het is dan ook moeilijk om uit te maken of mensen die op de Most Wanted-lijst staan sneller worden gevonden dan mensen die er niet op komen. "Het hangt echt van dossier tot dossier af, of we het gevoel hebben dat een publicatie het verschil zal kunnen maken. Soms hoeven we mensen er niet op te zetten, omdat we vrij snel weten waar we ze moeten zoeken. Maar de Most Wanted-lijst heeft er zeker al voor gezorgd dat we mensen hebben gevonden die we anders nog aan het zoeken zouden zijn."