Europa tikt Polen op de vingers over "holebi-vrije zones": "Nu vrijgeleide in 80 gemeenten om mensen aan te vallen"

"Het gaat meestal om kleinere gemeenten in het zuidoosten", legt Marc Peirs, correspondent in Polen, uit in "De ochtend" op Radio 1. "Dat zijn de armere, meest conservatieve gemeenten. Het gaat om 80 gemeenten op meer dan 2.000 gemeenten. Dat is niet zo veel, maar symbolisch zegt het wel wat."

"Het is niet zo dat er dranghekken staan of dat er een soort paspoortcontrole op seksuele geaardheid is, maar door wat je doet als gemeente, geef je impliciet een vrijgeleide aan extreemrechtse knokploegen die vooral in het oosten actief zijn om mensen te belagen en soms zelfs fysiek aan te vallen."

"Zo was er in juli nog een grote Gay Pride, die door een groep voetbalhooligans is aangevallen. Er zijn daar tientallen gewonden gevallen terwijl de politie stond toe te kijken. Zo geef je als overheid extreemrechts een vrijgeleide", zegt Peirs.