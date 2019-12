Personeel blokkeert vijf vestigingen van Coca-Cola in ons land

De vakbonden vragen snel duidelijkheid aan de directie van Coca-Cola over de sluiting van twee distributiecentra en de jobs die daarbij zouden verdwijnen. Begin dit jaar kondigde het bedrijf aan dat twee vestigingen, in Hasselt en Heppignies, dicht moeten. Sinds die tijd is het volgens de bonden onduidelijk voor de werknemers over hoe het nu verder moet. De onderhandelingen zitten alleszins muurvast en daarom wordt er vandaag dus actie gevoerd. Er zijn aan alle vestigingen stakingsposten omdat het personeel overal vreest voor gevolgen van de reorganisatie, zoals lagere lonen.

Al de 27ste reorganisatie

"De werknemers zijn het beu. Ze leven al heel lang in onzekerheid. Het is de 27ste reorganisatie die we meemaken. Als je voortdurend van de ene reorganisatie in de andere valt, is het logisch dat er op de duur iets begint te borrelen", zegt Bjorn Desmet van de socialistische vakbond. Niet enkel het personeel van de twee vestigingen die sluiten maakt zich zorgen. "We zien dat Coca-Cola een aantal activiteiten wil hergroeperen en daarbij ook de lonen wil herbekijken. Het zou betekenen dat er twee soorten werknemers komen. Er zouden personeelsleden zijn die blijven werken aan de huidige arbeidsvoorwaarden en anderen, die al jaren in dienst zijn, zouden tot honderden euro's per maand minder verdienen. Dat kan niet. Iedereen moet op een soortgelijke manier vergoed worden."

Bal ligt in het kamp van de directie

Hoelang de acties bij Coca-Cola zullen duren is onduidelijk. "We gaan nog zeker de hele dag door en ik vermoed dat het zelfs nog langer kan duren. De bereidheid bij het personeel om actie te voeren is erg groot. Er is op dit moment ook geen nieuw overleg met de directie gepland. Het is nu aan hen om het initiatief te nemen. We vragen al langer om rust en werkzekerheid maar krijgen daar geen antwoorden op."

Gevolgen voor de klant

Of de acties ook gevolgen zullen hebben voor de verdeling van de producten van Coca-Cola in ons land is voorlopig onduidelijk.