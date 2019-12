Spoorbonden staken: treinverkeer 24 uur lang verstoord

Bij het spoor is het treinverkeer sinds gisterenavond 22 uur verstoord. De helft van de IC-treinen, de treinen tussen de grote steden, rijdt. Bij de lokale treinen is dat een derde. De 24-urenstaking is een actie van de socialistische en de liberale vakbonden. De christelijke spoorbond doet niet mee, maar steunt wel de eisen van de andere bonden.