"Star Wars" in het echt? Kunnen we spreken van oorlog in de ruimte? "Wie daar overmacht heeft, heeft overmacht op aarde"

Volgens Vermeulen is het belangrijk dat grootmachten nu wettelijke kaders en afspraken te maken over exploitatie, zodat een handelsoorlog in de ruimte kan vermeden worden. "We zitten nu op een kantelpunt in de geschiedenis, ofwel zullen we de ruimte vreedzaam exploreren, ofwel zullen de problemen die we hebben op aarde ook in de ruimte terugkomen. En dat is wat we nu eigenlijk zien gebeuren."