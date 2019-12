Test Aankoop: "Energieleverancier Luminus lokt klanten op misleidende manier bij Mediamarkt"

Bij elektronicaketen Mediamarkt staan sinds twee jaar vaak verkopers van energieleverancier Luminus. Zij spreken klanten van Mediamarkt aan met een aantrekkelijk aanbod.

De verkopers bieden een goedkoop energiecontract aan waarbij je waardebonnen voor MediaMarkt krijgt: 50 euro als je overstapt voor gas of elektriciteit, 100 euro als je overstapt voor gas én elektriciteit.

De klanten moeten dan wel intekenen op een specifiek contract van Luminus: Greenfix. Dat energiecontract wordt door Test Aankoop als duur beoordeeld in vergelijking met de rest van de markt. Het wordt enkel via Mediamarkt aangeboden: aan de winkels en via de website van de keten.