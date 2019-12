Vlaamse vissers mogen meer tong uit de Noordzee vangen: wat betekent dit voor de prijs in de winkel?

Volgens Sylvie Becaus van de Vlaamse Visveiling is het concrete gevolg van de Europese beslissing dat de vissers wat meer zullen verschuiven naar tong. "Tong is een dure doelsoort, dit zal de rentabiliteit van de Vlaamse visserij zeker ten goede komen."

Maar of dit meteen ook een impact zullen hebben op de prijs in de winkel, is moeilijk te zeggen, duidt Becaus: "Het hangt er sterk vanaf of al die vaartuigen tegelijk op tong zullen gaan vissen, dan wel of ze dat meer zullen spreiden over het jaar. En de vis moet effectief nog gevangen worden natuurlijk. Op dagbasis kan dit dus impact hebben, maar op jaarbasis is dat moeilijker te zeggen, want dat hangt af van veel factoren. We kunnen dat nu zomaar niet zeggen."