Waarom worden onze pakjes in veel te grote dozen geleverd? En waarom zoveel afval? "Er wordt lucht getransporteerd"

“Het is niet zo dat plastic in alle omstandigheden slecht moet zijn”, vindt Van Doorsselaer. “Bedrijven zouden al kunnen beginnen met het gebruik van zuivere polyethyleenfolie. Deze kan perfect ingezameld en daarna efficiënt gerecycleerd worden. Papier en karton als buffer is ook een oplossing en wordt nu al, regelmatig gebruikt. Ook dat heeft een impact op het milieu, maar is eveneens recycleerbaar. Als de consument en de industrie mee willen, krijg je een gesloten kringloop.”

“We kunnen nog een stap verder gaan. Waarom niet werken met herbruikbare verpakking. Het is foutloos mogelijk om verpakking te ontwikkelen die je terug aan de besteller kan geven zodat die daarna opnieuw kan gebruikt worden.”

En wat kan je als consument doen? “Wie rechtstreeks bij een producent bestelt, krijgt vaker gepaste verpakking”, weet de docente. Maar haar echte conclusie is: “Je kan je voor alles de vraag stellen of je iets wel online moet bestellen.”