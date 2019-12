Kippenvelmomenten, bijna 10.000 lopers en popmuziek op gregoriaanse wijze: dit is de eerste dag van De Warmste Week 

Na een hartverwarmende en indrukwekkende aftrap bleek al snel dat De Warmste Week naast hartverwarmend ook hartverscheurend kan zijn. Als één van de eersten, stonden Thibaut en zijn vriend Michiel op het podium in Kortrijk. De broer van Thibaut, Maxime (14), verongelukte pas in september, maar dankzij muziek kan hij het verlies van zijn broer beter verwerken: "In muziek kan je uiten wat je voelt en je kan het brengen op een manier die je niet vindt door te praten."

Samen met een vriend schreef hij daarom een nummer ter nagedachtenis van Maxime. "Broer, de grootste en de mooiste ster ben jij. Daar stonden alle mensen altijd al voor in de rij." "Music is our answer", de leuze van Studio Brussel tijdens De Warmste Week, was al direct meer dan duidelijk.