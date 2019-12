Zeldzame maanvis aangespoeld in Nieuwpoort

“Normaal gezien leven maanvissen op dit moment in veel zuidelijker gelegen zeeën zoals de Golf van Biskaje", zegt bioloog Jan Haelters. "Ze zijn eerder zeldzaam in de Noordzee, maar duiken wel eens op in de zomermaanden. Maar als er eentje aanspoelt, is dat volgens de statistieken opvallend genoeg meestal in december en januari."

De weg kwijt

“Wellicht was de maanvis de weg kwijt en was het dier niet bestand tegen de klimatologische omstandigheden hier", zegt Haelters. "Het gaat om een klein exemplaar van een halve meter hoog. Maanvissen kunnen wel tot drie meter hoog worden."

Levend aangespoeld

Het is bijna zeker dat de maanvis levend aanspoelde en daarna is overleden. Het exemplaar was zeer vers en dus uitstekend voor wetenschappelijk onderzoek. De maanvis gaat nu de diepvries in, in afwachting van een universiteit die interesse toont.