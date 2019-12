Ziekenhuizen vergelijken? Vanaf nu kan het online tot in de details

Sinds 2014 peilen Vlaamse ziekenhuizen elk jaar naar de ervaringen van hun patiënten. Dat gebeurt via een gestandaardiseerde vragenlijst die is opgesteld door het Vlaamse Patiëntenplatform in samenwerking met de KU Leuven. De vragen (28 in totaal) gaan over uiteenlopende zaken, zoals algemene tevredenheid over het ziekenhuis, de informatie die de patiënten er krijgen en de manier waarop medewerkers met hen omgaan.