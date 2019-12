Wie wint de perceptieoorlog? Minister Beke (CD&V) probeert beeld over welzijnsbeleid te keren 

N-VA benadrukt dan weer de jobbonus en de investeringen in lokale besturen. Een enkele keer maakt N-VA-minister voor Begroting Matthias Diependaele een opening: ook hij is te vinden voor een hogere belasting op gokken, zoals Van den Bossche (SP.A) had voorgesteld.

Nog de hele dag wordt per thema gedebatteerd over de begroting om vanavond of vannacht de uitgaven en inkomsten goed te keuren. Nu al weten we dat de begroting niet in evenwicht zal zijn in 2020, en zal eindigen met een tekort van 435 miljoen euro. Vanaf 2021 moet de boekhouding opnieuw in evenwicht zijn. De posities lijken intussen ingenomen, dus zal de begroting gewoon worden goedgekeurd. Kortom, het gaat nu nog vooral om perceptie.