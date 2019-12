Bende opgerold die bankkaartcodes stal: 5 mensen aangehouden die meer dan 100 feiten pleegden

Ons land heeft samen met Frankrijk een bende shouldersurfers opgerold. Shouldersurfen is een vorm van diefstal waarbij over de schouder wordt meegekeken wanneer het slachtoffer zijn of haar bankcode invoert. Vervolgens leiden de dieven het slachtoffer af om de bankkaart te stelen. 5 mensen konden in ons land worden opgepakt na verschillende huiszoekingen in Charleroi.