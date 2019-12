Nieuw hitterecord in Australië, noodtoestand in Sydney door aanhoudende bosbranden

De situatie van de voorbije weken veroorzaakt intussen bij de bevolking van New South Wales heel wat ontevredenheid. Niet alleen is er de bezorgdheid over de impact op korte en lange termijn van de extreme luchtvervuiling op de gezondheid van de mensen, ook de opmerkelijke afwezigheid van de Australische premier Scott Morrison verhit de gemoederen. Die laatste hult zich voornamelijk in stilzwijgen en heeft lang ontkend dat de uitzonderlijke bosbranden van dit seizoen gelinkt zijn aan de klimaatverandering. Ook diverse oproepen om de brandweer - en dan vooral de vele vrijwillige brandweerlieden - extra middelen toe te kennen, vielen bij Morrison in dovemansoren.

Vanochtend verzamelde een groep inwoners van Sydney nog voor de woning van Morrison om te protesteren tegen de passieve houding van de premier, die in het heetst van de strijd in het buitenland met vakantie is. De boze reacties op twitter onder de hashtag #Wherethebloodyhellareya en #WheresScotty liegen er niet om.

Intussen bestrijden meer dan 2.000 brandweerlieden in New South Wales nog altijd ruim honderd bosbranden, waarvan er slechts een deel onder controle zijn. Op amper 70 kilometer van Sydney woedt al dagen een megabrand. Alles samen ging de voorbije maanden bijna 3 miljoen hectare land in vlammen op. Meer dan achthonderd woningen zijn vernield en zes mensen kwamen om het leven.