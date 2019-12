Brecht Decaestecker verlaat VRT NWS en wordt hoofdredacteur bij Het Laatste Nieuws

Brecht Decaestecker: “Ik heb bij de VRT veel kansen gekregen, onnoemelijk veel bijgeleerd en met fijne collega's kunnen samenwerken. Maar als je gevraagd wordt de grootste krant en nieuwssite van het land mee te mogen leiden, kan je geen neen zeggen. "

“Brecht is één van de weinige mensen in Vlaanderen die oud genoeg is om te weten hoe je een krant moet maken maar ook jong genoeg om aan te voelen hoe je kwaliteitsjournalistiek in deze digitale wereld tot bij de Vlamingen brengt”, zegt Paul Daenen, directeur van News City.

“We vinden het erg jammer om Brecht te zien vertrekken”, reageert Liesbet Vrieleman, algemeen directeur informatie bij VRT NWS. “We hebben samen een prachtig parcours gereden en altijd goed kunnen samenwerken binnen een geweldige ploeg. We willen hem dan ook graag bedanken voor zijn harde werk met mooi resultaat en wensen hem veel succes bij zijn nieuwe uitdaging.”