Burn-out dreigt bij vrijwilligers psychische jeugdzorg 

Eén van de motivaties om zich extra in te zetten bij TEJO, is dat ze binnen hun professionele werkopdracht niet voldoende ruimte krijgen om hun werk goed te doen. Als je gekozen hebt voor een zorgberoep en je moet vaststellen dat je daar niet in kan slagen omdat je hulp te laat komt, of omdat je hulp niet voldoende is, dan geraak je al snel gedemotiveerd. De wachtlijsten voor psychische hulp aan jongeren lopen immers op tot 9 maanden en langer, of er is enkel ruimte voor een kortdurend traject, terwijl een langdurig traject, eventueel residentieel, noodzakelijk is, maar ook hier zijn lange wachtlijsten.