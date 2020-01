Na 30 jaar nog altijd onduidelijk wie journalist Danny Huwé doodschoot in Roemenië: collega's doen het verhaal

Er zijn twee pistes: de Securitate en het leger. In de VTM-nieuwsflash van 25 december over de dood van Danny Huwé, wijst nieuwslezer Dany Verstraeten naar de Securitate, de geheime politie van dictator Nicolae Ceaușescu. Het is misschien wel de meest logische optie. De Securitate werd in het nauw gedreven door het Roemeense leger, dat de macht had gegrepen en zich tegen Ceaușescu had gekeerd. De Ceaușescu-loyalisten verzetten zich hevig in een poging om het communisme aan de macht te houden.