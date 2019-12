Dirk De Vis geeft burgemeesterssjerp Ham door aan Marc Heselmans

Op 1 januari wordt Marc Heselmans de nieuwe burgemeester van Ham, maar vandaag mocht hij zijn eed al gaan afleggen bij gouverneur Herman Reynders.

Einde van een tijdperk

"Ik moet het niet ontkennen dat ik het niet plezant vind om te stoppen, want ik heb het altijd graag gedaan, maar alles heeft zijn tijd", zegt burgemeester Dirk De Vis. "Je kan niet blijven meedraaien, dus het is goed dat andere mensen het overnemen." Maar bang is hij niet voor het zwarte gat. "Bang staat niet in mijn woordenboek en ik weet al heel goed wat ik nog allemaal ga doen."

Stuntburgemeester

Dirk De Vis is een spraakmakende burgemeester, die niet verlegen zat om een stunt. Zo trok hij met zijn bestelwagen er vaak op uit om kleine klusjes uit te voeren in zijn gemeente. "Het was toch leuk en er mag toch wel eens gelachen worden hé", zegt De Vis. "Het is vooral de dienstvaardigheid die bij mij voorop stond, maar door toevallig in een gracht te sukkelen, is het een beetje grappig geworden. Maar ik wilde tonen aan de mensen in de gemeente dat ik er voor hen was. Ik heb nooit spijt gehad van wat ik heb gedaan of gezegd."

Opvolger

Zijn opvolger Marc Heselmans wil Dirk niet kopiëren. "Dirk is Dirk en ik ben Marc, dus het zal op een andere manier gebeuren. We blijven dezelfde visie hebben, maar er zullen andere accenten zijn. We willen zeker de inwoners meer gaan opzoeken." De Vis blijft ook nog welkom op het gemeentehuis: "We gaan hem zeker nog nodig hebben voor raad, maar ik denk niet dat hij zich nog echt gaat bemoeien."

Stadion

Opvallend is dat er sprake is van een gloednieuw voetbalstadion in Ham, langs het Albertkanaal. "Er zijn inderdaad gesprekken geweest, maar er is nog geen duidelijke planning", zegt Marc Heselmans. "Dus het is een beetje voorbarig om te zeggen dat het al gerealiseerd zal worden." Dat beaamt Dirk De Vis, maar hij vindt het alvast een heel goed idee. "Ik vind het een fantastisch project, ik vind het visionair. Een volkomen ecologisch voetbalstadion, dat bestaat nog niet in Europa. Dat is een rijkdom voor Limburg dat niet geëvenaard zal worden." Maar is het haalbaar? Want Ham heeft nog geen voetbalclub. "Ik ken niet veel van voetbal, maar de mensen waarmee ik heb gesproken zouden bijvoorbeeld enkele clubs willen samenbrengen om in eerste klasse te spelen."