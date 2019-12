Escaleert de drugsoorlog in Antwerpen? "Het is een kwestie van tijd voor het eerste slachtoffer valt"

De drie schietpartijen in Deurne afgelopen nacht en deze ochtend zijn het zoveelste incident op rij in Antwerpen. Het parket van Antwerpen heeft een onderzoeksrechter op de zaak gezet die zal onderzoeken of er een link is met de incidenten van afgelopen weken en het drugsmilieu.

"De situatie is nog niet zo erg als in Nederland, waar er op klaarlichte dag mensen geliquïdeerd worden, maar ook in Antwerpen neemt het geweld alleen maar toe", zegt advocaat John Maes vanavond in "De Afspraak". "Hoewel het tot nu toe op het eerste gezicht veeleer om intimidatie lijkt te gaan, de volgende stap is ongetwijfeld fysiek geweld en dan is het einde zoek."