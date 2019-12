Exportslachthuis Tielt niet veroordeeld voor dierenmishandeling

De beelden zijn volgens de rechtbank niet geldig als bewijs, omdat ze undercover genomen zijn. De video's vormen op die manier een inbreuk op de privacy. De beelden zijn trouwens genomen door een ex-werknemer die eigenlijk verantwoordelijk was voor het dierenwelzijn. Hij heeft alles vermoedelijk laten gebeuren om het te kunnen filmen.

Veroordeling

Het bedrijf en de directeur zijn uiteindelijk elk veroordeeld tot 16.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel, voor inbreuken tegen de voedselveiligheid en het dierenwelzijn. Michel Vandenbosch van Gaia is blij dat er een veroordeling is, maar blijft toch met gemengde gevoelens achter. "Aan de ene kant lijkt het erop dat er op de boodschapper wordt geschoten: de man die de beelden heeft gemaakt. Daarbovenop zijn de beelden niet geldig als bewijs, omwille van de privacy. Ik vind het heel erg dat de privacy van de beulen belangrijker geacht wordt, dan de verschrikking die de weerloze varkens hebben moeten ondergaan. Maar het is sowieso goed dat de zaakvoerder en het slachthuis veroordeeld zijn."