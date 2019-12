De blikvangers voor januari op Eén en Canvas: Rudi Vranckx maakt voor beide zenders programma over conflictgebieden

Bij Canvas is er begin januari naast "De eeuwige oorlog" ook "Procureurs". In dat programma blikt Gilles De Coster opnieuw achter de coulissen van Justitie en misdaad in ons land. In "Brain man" onderzoeken Otto-Jan Ham en Bart Van Peer of het mogelijk is om de werking van de hersenen te verbeteren. Joris Hessels van "Radio Gaga" maakte een poëtische humaninterestreeks over zijn nieuwe woonplaats, "Gentbrugge". En er komen ook nieuwe afleveringen van "Wereldrecord" met Maarten Vangramberen en "Nachtwacht" met Jan Leyers.