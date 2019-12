Rechtbank neemt Belgische nationaliteit af van drie IS-vrouwen en veroordeelt hen tot 5 jaar cel

De derde IS-vrouw was ook al getrouwd met een Sharia4Belgium-kopstuk. Haar man, Nabil Kasmi, stond bekend als één van de belangrijkste ideologen, maar opereerde vooral op de achtergrond. Op het grote Sharia4Belgium-proces kreeg hij nog 15 jaar cel. Maar in maart dit jaar doken er berichten op dat hij zou gesneuveld zijn in Syrië, waar hij al sinds 2012 zou zijn. Zijn overlijden werd echter nooit officieel bevestigd.



Nora Marzkioui zou dan weer in september 2013 naar Syrië vertrokken zijn, al gaf haar vader haar verdwijning pas aan in december van dat jaar. Net als haar man zou ze tot op het allerlaatste moment in het IS-bolwerk Baghouz verbleven hebben en geweigerd hebben de organisatie in de steek te laten, maar in maart 2019 kregen de Belgische veiligheidsdiensten informatie dat ze zich in het Koerdische kamp Al-Hol bevond. Daar is ze uiteindelijk ontsnapt. Het is niet duidelijk waar ze nu precies is.