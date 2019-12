Schrijver, dichter en "nachtburgemeester" Jules Deelder is overleden

Uitgever De Bezige Bij reageert bedroefd en geschokt op het overlijden. "We zijn geschokt door dit plotselinge bericht. Vorige week stond hij nog zo sterk op de groepsfoto voor ons 75-jarig jubileum. We zijn dankbaar dat hij zo lang bij ons schrijver en dichter is geweest", zegt een woordvoerder van De Bezige Bij.

De uitgever gaf sinds 1969 werk uit van Deelder. "Dat is een ongelooflijk lange tijd. We hadden graag nog een jubileum met hem willen vieren. Maar helaas zit dat er niet meer in."

