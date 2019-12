Hoe je eigen beleid maken en de kiezer niet verliezen? Wetenschappelijke data tonen waar knoop zit in regeringsvorming 

Ruim 200 dagen zijn intussen gepasseerd sinds de verkiezingen en nog steeds hebben we geen nieuwe federale regering. Zullen de liberalen samen met de socialisten en groenen in zee gaan of kan de N-VA uiteindelijk toch worden verzoend met de PS? Rond die hamvragen wordt nu al weken druk gespeculeerd en volgt de ene politieke uitspraak de andere op. Maar wat zeggen de wetenschappelijke data over de tot nu toe onontwarbare knoop in de federale formatie?